Coronavirus, 107 nuovi casi in Sicilia. Ancora contagi in provincia di Palermo

Partinico, Corleone e Villafrati le cittadine più colpite

PALERMO, 27 settembre – Sempre più contagi nel Palermitano: l’effetto della seconda ondata ha investito le comunità di Partinico, Corleone, Villafrati, San Giuseppe Jato e San Cipirello. A Partinico è salito a 25 il numero delle persone attualmente positive al Covid-19, di cui 5 ricoverate in ospedale.

Dei 25 positivi, 8 hanno contratto il virus a una cena presso un locale di Salemi e 7 dopo aver partecipato a una cerimonia religiosa tenutasi a Partinico: si tratta dunque di due focolai distinti.

Anche nel comune di Villafrati i contagi risultano in aumento: 24 persone in totale sono risultate positive al tampone e si attendono gli esiti di altre 69 analisi effettuate. Tra le persone contagiate ci sarebbero due insegnanti e questo comporterebbe la chiusura delle scuole da parte del sindaco Francesco Agnello. A Corleone sono stati registrati 3 nuovi casi, che hanno portato il numero degli attuali positivi a 18, mentre un caso è emerso a Termini Imerese. Anche tra San Giuseppe Jato e San Cipirello si registra una situazione critica, con 45 persone positive di cui 6 ricoverate in ospedale; tra le due cittadine gli abitanti in quarantena sarebbero in totale 199. Presso l’Educandato Maria Adelaide di Palermo, dove è stato riscontrato un caso di coronavirus, si procederà con la didattica a distanza dal 28 settembre al 10 ottobre dato l’alto numero di docenti in isolamento.

Con i 107 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore il numero totale degli attuali positivi si attesta a 2.656 unità. 268 sono i ricoverati con sintomi e 14 persone si trovano nei reparti di terapia intensiva, mentre per i restanti 2.377 positivi è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. I dimessi guariti sono in totale 3.726, mentre il bilancio delle vittime è salito a 308 unità (i 2 nuovi decessi sono stati registrati a Messina e a Sciacca). Il numero totale dei casi di coronavirus registrati in Sicilia ha toccato le 6.683 unità.