I cani randagi colpiscono ancora: aggredito un pollaio di galline e tacchini

Il proprietario racconta: “Ho avuto paura anch’io”

MONREALE, 29 settembre – Non soltanto paura di aggressioni e di qualche morso indesiderato, ma anche danni agli animali. I cani randagi che da qualche tempo costituiscono un problema nella zona periferica di Monreale (soprattutto in quella del parcheggio comunale) adesso hanno provocato pure qualche danno patrimoniale.

E’ dei giorni scorsi, infatti, l’aggressione ad un pollaio realizzato in una proprietà privata, in via Prestituccio, sotto la circonvallazione, dove i cani hanno fatto razzia di quello che hanno trovato davanti, uccidendo galline e tacchini che i proprietari allevavano per uso domestico.

La foto che pubblichiamo a corredo di questo articolo rende parzialmente l’idea del danno provocato. Animali che allietavano la giornata del proprietario e gli garantivano uova fresche, adesso sono stati ridotti a brandelli.

“Costituiscono un problema non di poco conto – ci racconta il proprietario del pollaio che alzandosi al mattino ha fatto la triste scoperta - L’altro giorno mi sono salvato dalla loro aggressione perché ero vicino la macchina ed ho avuto il tempo di chiudermi dentro”.

Frattanto non si placano le lamentele per i tentativi di aggressione da parte del branco ad alcuni passanti o, ancora di più, ai motociclisti. Come abbiamo documentato qualche tempo fa, diversi giovani, passando con la loro moto nella zona di via Biagio Giordano hanno passato attimi di paura, proprio per l’aggressione di questi cani, che cominciano a diventare un serio problema per l’incolumità soprattutto nelle ore notturne.