Via Biagio Giordano al buio, protestano residenti e passanti

Segnalata anche la presenza di cani randagi

MONREALE, 27 gennaio – La nostra segnalazione di oggi, arrivata alla nostra redazione, riguarda la via Biagio Giordano, che da tempo, ormai, non appena fa buio, sprofonda nelle tenebre, e l’unica luce che arriva è quella del supermercato presente in zona.

La via in questione non è l’unica, purtroppo, ma data la sua importanza nell’economia del traffico veicolare cittadino, ci soffermiamo oggi su questo importante deficit urbano.

Di questo si lamentano passanti e residenti, convinti – probabilmente a ragione – che l’assenza quasi totale di luce favorisca la presenza di persone poco raccomandabili che possano mettere a rischio la sicurezza.

Senza contare che durante la guida la mancanza di luce potrebbe far ignorare agli automobilisti qualche cartello stradale presente e provocare spiacevoli incidenti stradali. È stata segnalata, inoltre, anche la presenza di pericolosi cani randagi, che mettono paura ai passanti, col rischio aggressione sempre dietro l’angolo.