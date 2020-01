Via della Repubblica, cinque nuovi stalli non a pagamento per le auto

Sono stati realizzati lungo il lato destro della discesa da via Venero. LE FOTO

MONREALE, 29 gennaio – Cinque stalli non a pagamento sono stati realizzati in via della Repubblica, a beneficio degli automobilisti. La zona è quella dell’intersezione con via Venero. Da oggi, pertanto, aumenta la disponibilità di posti auto nella zona. Una buona notizia per chi ha la necessità di sostare nella zona.

Ad operare il responsabile della segnaletica del Comune, Danilo Violante, su disposizione dell’assessore alla Viabilità, Nicola Taibi e del comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli. Nel corso della stessa iniziativa, inoltre, sono state realizzate le strisce pedonali in via Salita Garibaldi, meglio nota come “a scinnuta ru Signuri”, a beneficio di chi deve attraversare.