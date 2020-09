Coronavirus: 163 nuovi casi in Sicilia, di nuovo allarme a Villafrati

Nell’ex zona rossa si teme di nuovo il Covid

PALERMO, 29 settembre – Sono 47 le persone contagiate a Villafrati. Anche il sindaco, che ha disposto la chiusura delle scuole per una settimana come misura precauzionale, è risultato positivo al tampone.

Delle persone contagiate sono 33 a risiedere nel paese del Palermitano, mentre le rimanenti vivono in altri comuni limitrofi. Il primo cittadino Francesco Agnello ha comunicato che altre 131 persone attendono gli esiti dei tamponi.

I tre nuovi casi registrati a Partinico riguardano i pazienti della casa di cura Igea: si tratta di cittadini di San Cipirello, Partinico e Borgetto. A Bagheria sono in totale 39 i casi accertati, di cui un decesso di una donna anziana, 8 ricoverati in ospedale e 30 persone in isolamento domiciliare. Tra i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Santa Flavia, Casteldaccia e Ficarazzi i casi totali registrati sono 67.

Con i 163 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono state toccate in totale le 6.948 unità. Le persone attualmente positive sono 2.787, di cui 293 ricoverate con sintomi, 16 in terapia intensiva e 2.478 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 3.851 unità (+118) mentre 310 persone in totale sono decedute dall’inizio della pandemia (+1). Ancora la più colpita la provincia di Palermo, con 92 casi registrati nelle ultime ventiquattro ore.