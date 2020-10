Guido Messina e la ''gaffe'' dello striscione

Il banner che campeggia nel balcone del municipio reca un grave errore storico

MONREALE, 3 ottobre – Da tempo si diceva che sarebbe stato davvero opportuno, in occasione del Giro d’Italia, che per la prima volta parte da Monreale, per un evento che ha tanto il sapore dell’appuntamento con la storia, ricordare la figura di Guido Messina, indimenticato ed indimenticabile eroe-simbolo dello sport monrealese.

Le intenzioni fortunatamente non sono state tradite: la figura di Guido Messina, campione olimpico e pluricampione mondiale del ciclismo su pista sarà presente oggi in occasione della prima tappa della corsa rosa. Lungo il balcone del municipio che dà su piazza Vittorio Emanuele, infatti, è stato apposto un vistoso banner che ne rievoca le imprese leggendarie.

Peccato, però, che probabilmente per una svista, il banner rechi un errore storico non di poco conto. Lo striscione infatti celebra la vittoria di Messina alle Olimpiadi del 1950. Una data che, ahimè, non ha alcun fondamento, dal momento che nel 1950 non vi fu alcuna Olimpiade. La data giusta è quella di due anni dopo: il 1952, quando i Giochi furono celebrati ad Helsinki, capitale della Finlandia.

Fu nella città scandinava che il nostro concittadino, scomparso nel gennaio scorso, si fregiò dell’oro olimpico, entrando per sempre nella “hall of fame” del ciclismo italiano. Un’appartenenza avvalorata da altri cinque titoli mondiali, conquistati sempre su pista.

Per carità, l’intenzione è sempre lodevole e da apprezzare, soprattutto quando c’è da commemorare la figura di un nostro illustre concittadino, senza ombra di dubbi l’uomo più rappresentativo dello sport monrealese. Un pizzico in più di precisione, derivante da una semplice ed agevole consultazione, avrebbe, però, avuto un effetto migliore.