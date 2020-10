Monreale supera la prova Giro

Entusiasmo e calore. È stata una bella giornata. LE FOTO

MONREALE, 3ottobre – Una giornata di sport, una festa per tutti. Una data che ricorderemo a lungo e che potremo raccontare ai nipoti. Tutto è andato bene. I monumenti normanni, bellissimi ed austeri, hanno fatto bella mostra di sé davanti ad una platea internazionale.

Possiamo dirlo: prova superata. Il lavoro ha dato i suoi frutti. Le tante persone che hanno affollato le strade, moltissimi con mascherina, hanno ricordato a tutti quanto popolare ed amato sia il ciclismo, di certo uno sport che non conosce crisi.

Noi abbiamo cercato di fornire ai nostri lettori un servizio completo e tempestivo, ben sapendo che quello che è successo oggi, molto difficilmente si verificherà nuovamente, almeno in tempi brevi.

Ha vinto Filippo Ganna, il campione del mondo a cronometro, un piemontese che è andato come un proiettile e che lungo la discesa della strada panoramica ha toccato l’incredibile velocità di 106/kmh. Era il favorito della vigilia e non ha tradito le aspettative. Domani quindi, da Alcamo, verso Agrigento, partirà con la maglia rosa sulle spalle. Da domani, però, si metterà a disposizione del compagno Geraint Thomas, il gallese della Ineos, che può essere annoverato tra i principali favoriti per la vittoria finale.

Il pubblico monrealese ha dispensato applausi per tutti. Principalmente, però, a Visconti (nato a Borgo Molara) ed ovviamente a Vincenzo Nibali. Lo Squalo ha corso una crono “prudente”, perdendo 1'29'' da Ganna, 40'' da Simon Yates e 1'06'' da Geraint Thomas.

Il due volte vincitore del Giro, però, (oltre che del Tour e della Vuelta) non tarderà a tornare protagonista