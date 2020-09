Decoro urbano: interventi sulle aree verdi di piazza Vittorio Emanuele

Ultimo ritocchi prima del Giro d’Italia. Operai al lavoro anche tra la vie Circonvallazione e Ignazio Florio

MONREALE, 29 settembre - In città è sempre più Giro d’Italia. In attesa del grande evento sportivo, l’amministrazione comunale sta ultimando gli ultimi interventi al fine di migliorare le anomalie e restituire il decoro urbano lungo più del territorio.

Durante la notte, dopo la scarificazione effettuata nella giornata di ieri, è avvenuta la posa in opera del nuovo manto stradale in via Palermo. Intanto, giá da questa mattina, diversi operai sono stati impegnati ad estirpare la vegetazione selvaggia ai lati della via Circonvallazione e di via Ignazio Florio. Rasatura del prato e potatura delle siepi, invece, sono in corso nelle aree verdi di piazza Vittorio Emanuele, al fine di garantire un’immagine estetica decorosa degna dell’evento.