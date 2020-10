Festival del Cinema, un premio al regista Giuseppe Moschella

La manifestazione si è svolta a San Vito Lo Capo

SAN VITO LO CAPO, 5 ottobre – A San Vito Lo Capo dal 30 settembre al 3 ottobre si è svolto il primo Festival del Cinema Italiano diretto da Paolo Genovese cui hanno partecipato, oltre agli amministratori locali, anche l’assessore regionale alla Cultura Alberto Samonà e presidente onorario, Fabrizio del Noce.

La giuria, composta da noti personaggi dello spettacolo e della critica, vedeva la presenza di Massimiliano Bruno (Presidente), Michela Andreozzi, Matilde Gioli, Edoardo Leo, Rolando Ravello e Paolo Kessisoglu.

Ha assegnato le Stelle d’Argento al Cinema Italiano al miglior film opera prima, al migliore documentario, al migliore cortometraggio, al migliore attore/attrice protagonista, al migliore attore/atrice non protagonista. Tra i premi assegnati spiccano il premio Vittorio Gassman e Franca Valeri.

Per quest’anno era prevista una sezione dedicata all’Ambiente con dibattiti e documentari in concorso curata da MedReact.



Alla rassegna, dopo una lunga e serrata selezione era stato ammesso il cortometraggio “Una signorina con sesamo” del monrealese e regista Giuseppe Moschella, dipendente di Casa Cultura a Monreale. Direttore della fotografia Daniele Ciprì.

Il film succitato è stato il primo nell’ambito della categoria cortometraggi del Festival del Cinema Italiano a fregiarsi del titolo di Stella d’Argento. Attori protagonisti Mario Pupella e Emanuela Mulè.

Finalmente anche in Sicilia arriva il giusto riconoscimento ad un regista non nuovo a simili vittorie e partecipazioni. Ne ricordiamo qualcuna con lo stesso film: semifinalista a Los Angeles Cinefest, Cortoconfine IFF a Brescia, finalista al Salento Internazional Film Festival e Festival Cinemator di Carros, Diversity Feedback Film Festival di Toronto, Targa d’Argento al MareFestival di Salina Premio Troisi e Festival Tulpani di Seta Nera.



Giuseppe Moschella che oltre ad essere regista è anche attore, ha debuttato con Emanuela Mulè al Teatro Zelig di Milano, al teatro delle sale di Firenze, al Teatro dei satiri a Roma e tra i suoi riconoscimenti meritaricordare l’importante Efebo d’Oro ricevuto unitamnet a Marco Bellocchio e Dabniele Ciprì, il Premio Pergamene Pirandello, il Premio Rocco Chinnici, il Premio Solunto Filangeri, il Premio costa Normanna e tanti altri. Per concludere ricordiamo che il suo primo film breve “l’Avvoltoio” ha ricevuto il prestigioso Certificato di merito dalla giuria di Chicago International Film Fest.