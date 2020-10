Le condizioni di degrado della via Pezzingoli alta

Stanchi i cittadini di vivere i tanti disagi legati alla mobilità

MONREALE, 8 ottobre - La segnalazione arrivata alla nostra redazione vuole segnalare lo stato ormai decadente in cui si trova la via Pezzingoli alta, che versa in condizioni di degrado, senza che arrivi un progetto di riqualificazione.

Via Pezzingoli, però, è solo una delle strade che si presentano in condizioni analoghe. Strazzasiti, Fiumelato, Realcelsi, versano più o meno allo stesso modo, solo per citarne alcune.

Il disagio è grande per diversi cittadini che abitano questa zona che rischiano quotidianamente di incorrere in brutti incidenti o di danneggiare la propria macchina per colpa delle grandi buche presenti nella strada. I cittadini puntano il dito contro il disinteresse che da tempo accompagna le problematiche del luogo, sempre più dimenticato ed alle prese con disagi e difficoltà che rendono difficile la quotidianità.