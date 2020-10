Monreale, sono sette attualmente i positivi al Covid

Lo ha reso noto il sindaco Alberto Arcidiacono presentando i dati ufficiali dell’Asp

MONREALE, 9 ottobre – E’ di sette il numero dei positivi al Covid-10 attualmente a Monreale. Lo ha reso noto oggi il sindaco Alberto Arcidiacono dopo aver ricevuto il dato ufficiale dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp 6 di Palermo.

“Il Covid è diventato, purtroppo – ha fatto sapere il primo cittadino attraverso il suo profilo facebook – un compagno di viaggio e ognuno di noi deve far pace con questa forzata convivenza. I protocolli sono ormai chiari, dobbiamo soltanto fare attenzione e tenere alto il senso di responsabilità. Non pensiamo di avere acquisito l’immunità, sarebbe un grave errore. Ogni luogo di aggregazione rappresenta un punto sensibile e fino a quando non si troverà una cura (ormai imminente) bisognerà soltanto mostrare accortezza. Molti attendono i primi casi per sparare sul mondo creato, io continuo a sperare su un futuro che ci vedrà sempre pronti a combattere e vincere”.

Nel presentare i dati Arcidiacono ha aggiunto che è intenzione dell’amministrazione comunale rendere noti i dati con cadenza che si augura quotidiana, nella considerazione che i dati muteranno continuamente.