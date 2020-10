Coronavirus, 233 nuovi casi in Sicilia. Ancora focolai in provincia di Palermo

Attivate due strutture per fronteggiare l’emergenza

PALERMO, 9 ottobre – La direttrice generale dell’Asp Daniela Faraoni ha comunicato l’attivazione di circa 70 posti letto a supporto dei cittadini che hanno contratto o che contrarranno il coronavirus. .

Di questi, 30 saranno disponibili in una Rsa di Borgetto e altri 40 in una struttura di Castelbuono, e in questo presidio l’assistenza sanitaria riguarderà principalmente soggetti che non necessitano di un ricovero ma che non sono autosufficienti.

In aumento i casi a San Giuseppe Jato, dove ci sono ad oggi 63 persone positive e 82 in isolamento domiciliare, mentre a San Cipirello i casi accertati di coronavirus sono 41. A Lascari i contagi da Covid-19 risultano essere 12, all’ospedale Giglio di Cefalù se ne contano 11. Oggi in Sicilia sono stati registrati 233 nuovi casi, 26 in meno rispetto a ieri. In quarantena un’intera classe dell’istituto Luigi Pirandello di Termini Imerese, dopo la riscontrata positività di una docente al virus; preoccupazione anche al Tribunale di Palermo, dove un altro avvocato è risultato positivo al tampone.

Questi gli altri dati riguardanti la situazione epidemiologica nella nostra regione: gli attualmente positivi sono 3.901, di cui 376 persone ricoverate con sintomi e 35 in terapia intensiva. Per 3.490 positivi è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare, mentre si attesta a 4.478 unità il numero totale dei guariti. Nelle ultime ventiquattro ore si segnalano inoltre 4 decessi, che portano il numero complessivo di vittime a 333. Record di tamponi effettuati oggi in Italia: sono oltre 129mila, di cui 5.372 con esito positivo.