Coronavirus, quasi 300 i nuovi casi in Sicilia

Sono 297 i nuovi contagiato registrati nelle ultime ventiquattro ore

PALERMO, 11 ottobre – Ancora in aumento i casi di coronavirus nella nostra regione, anche se sotto controllo risulta il numero dei ricoverati sia in degenza ordinaria che in rianimazione. Un nuovo record di tamponi risultati positivi ha interessato la Sicilia, con 297 casi su 4.509 tamponi effettuati.

Intanto il presidente della Regione Musumeci ha revocato lo status di zona rossa alle strutture della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

Domani l’Asp valuterà la possibilità di rimuovere la zona rossa anche a Villafrati: a essere sottoposti al tampone saranno tutti i cittadini risultati finora positivi al virus. Questi gli altri dati sulla situazione epidemiologica: la Sicilia conta attualmente 4.401 persone positive al Covid-19, di cui 388 ricoverate con sintomi, 38 in terapia intensiva e 3.975 in isolamento domiciliare.

Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 4.557 unità (+38), mentre 336 sono i decessi (nelle ultime ventiquattro ore è stato segnalato il decesso di un gelese). Sono 9.294 i casi registrati dall’inizio della pandemia, 548.934 i tamponi effettuati. I dati riguardanti i contagi e i ricoveri sono molto simili a quelli del mese di Marzo, ad eccezione del numero delle analisi svolte, che risulta molto più alto rispetto a sette mesi fa.