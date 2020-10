Scuola Morvillo, ripristinato l'accesso di via Taormina

Stamane l'inaugurazione alla presenza di personale scolastico e alunni. LE FOTO

MONREALE, 12 ottobre – L'avevamo anticipato la scorsa settimana quando, ultimati i lavori alla scalinata da parte dei volontari, si sarebbe consentito il passaggio degli alunni già a partire da oggi. E così è stato.

Questa mattina, alla presenza di alunni, personale scolastico e dell'amministrazione cittadina, l'accesso di via Taormina è stato ufficialmente ri-inaugurato. Un varco utile - specialmente nel momento attuale - non soltanto ai genitori provenienti dalla via Venero e dintorni, ma anche alla sicurezza stessa degli alunni, per scongiurare un possibile assembramento in corrispondenza dell'accesso di via Biagio Giordano. ''Un ringraziamento a Basta Crederci che già da luglio ha operato encomiabilmente in accordo con l'amministrazione - ha affermato la preside Francesca Giammona - La gestione degli ingressi, con gli scaglionamenti, sarà ovviamente facilitati da questo momento. Tutti gli alunni potranno accedervi, preferibilmente senza i propri genitori che potranno comunque accompagnarli all'inizio della rampa di scale, onde evitare inutili assembramenti".

Soddisfatta dell'operato degli addetti ai lavori anche l'amministrazione comunale, rappresentata all'inaugurazione dall'assessore alla pubblica istruzione Rosanna Giannetto che - rivolgendosi ai nostri microfoni - ha affermato: "Un fortemente voluto dalla nostra amministrazione. Anche a nome del sindaco, ringraziamo i volontari di Basta Crederci guidati da Piero Faraci ma anche il volontario Alessandro Maenza (attivo insieme alla protezione civile per la potatura degli alberi, ndr) senza i quali non sarebbe stato possibile aprire questo varco, per il grande e faticoso lavoro di scerbatura e di risistemazione della pavimentazione. Con la fruizione di questo nuovo ingresso alla scuola Francesca Morvillo, si eviteranno gli assembramenti agli ingressi in via Biagio Giordano. Questo lavoro denota un grande senso civico e d’appartenenza alla nostra cittadina, siamo certi che servirà da stimolo ed esempio per tutti".

Frattanto continuano le opere di manutenzione all'interno del perimetro della scuola, con la creazione di scivoli atti a facilitare la fruizione degli spazi esterni agli alunni, specialmente nelle operazioni di entrata ed uscita, rigidamente governate da norme di sicurezza. All'opera dunque tutta la squadra di Basta Crederci, composto da Alessandro Cassarà, Giovanni Di Bella, Vittorio Pumo, Piero Partanna e Giuseppe Monte, che in questi mesi ha speso le proprie fatiche.