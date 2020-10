Coronavirus, 298 nuovi casi in Sicilia: 95 sono a Villafrati

Il centro nel Palermitano conta 95 persone positive al Covid-19

VILLAFRATI, 12 ottobre – Durante una diretta sulla sua pagina Facebook, registrata dall’ospedale in cui si trova ricoverato, il sindaco di Villafrati Franco Agnello ha segnalato la presenza di 95 persone positive al coronavirus nel suo paese. Il primo cittadino ha sottolineato che la situazione è sotto controllo e che i casi risultano essere circoscritti. I 95 casi sono stati registrati a fronte di circa 800 tamponi effettuati nel territorio finora.

Intanto i Cantieri Culturali della Zisa sono stati temporaneamente chiusi dopo che un dipendente è risultato positivo al coronavirus. L’Asp ha posto i sigilli anche al mercato ortofrutticolo dopo aver riscontrato tre casi di contagio tra i lavoratori. La decisione presa ha provocato il malcontento di tanti che stamattina si sono recati sul posto per manifestare il loro dissenso, creando assembramenti. Il coronavirus ha interessato anche le scuole elementari di ogni provincia, presso le quali sono stati segnalati finora una decina di casi di positività.

Dubbi e incertezze anche in merito alla situazione degli ospedali palermitani: è stata riscontrata la presenza di circa 20 positivi al Civico e di 13 al Cervello, mentre nel caos risultano essere i centri di emergenza di Villa Sofia, dell’ospedale Ingrassia e del Buccheri La Ferla, dopo delle segnalazioni fatte da alcuni pazienti. Anche oggi in Sicilia sono state sfiorate le 300 unità per quanto riguarda i nuovi contagi emersi: questi sono 298, mentre il numero complessivo degli attuali positivi si attesta a 4.682 unità. I ricoverati con sintomi sono 404, 42 sono i pazienti dei reparti di terapia intensiva mentre per 4.236 positivi è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Si segnalano inoltre 339 decessi dall’inizio della pandemia (tra cui due anziani coniugi scomparsi a Mezzojuso) e 4.571 dimessi guariti, oltre al numero totale delle persone contagiate (9.592).