Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: ecco cosa prevedono le nuove regole

Il decreto resterà in vigore fino al 13 novembre

ROMA, 13 ottobre – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 14 ottobre fino al 13 novembre, sulla base del quale sono state individuate alcune nuove regole finalizzate a contrastare il fenomeno del contagio da Coronavirus.

Vediamo, allora, i punti principali individuati dal Governo nazionale:

E’ fortemente raccomandato utilizzo mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi

Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale