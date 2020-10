Cittadini, comunicate al sindaco se effettuate un tampone privato

Arcidiacono si rivolge alla cittadinanza chiedendo collaborazione

MONREALE, 15 ottobre – La collaborazione reciproca ed un efficace scambio di informazioni fra cittadini ed istituzioni possono essere certamente uno strumento utile per arginare il fenomeno del contagio da Covid-19.

Di questo è convinto il sindaco Alberto Arcidiacono che si rivolge alla cittadinanza proprio per instaurare questo rapporto di collaborazione fondato sullo scambio di informazioni in un momento particolarmente difficile per tutti.

“Questo breve comunicato – fa sapere Arcidiacono – viene reso esclusivamente per condividere con i cittadini ogni informazione o iniziativa necessaria al contenimento del fenomeno COVID. Solo e soltanto per questo chiediamo a quanti affrontano privatamente il tampone di notiziare il Comune attraverso una mail all’indirizzo gabinetto.sindaco@monreale.gov.it.

Questo ci consentirà di organizzare al meglio i servizi collaterali, come la rimozione di rifiuti o eventuali attività per beni di prima necessità.