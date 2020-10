Coronavirus, ripresa la sanificazione delle strade

Gli operai sono passati con gli appositi mezzi per diverse vie della città

MONREALE, 16 ottobre – Sono riprese ieri sera dopo, un periodo di sosta, le operazioni di sanificazione delle strade, effettuate in concomitanza della preoccupante crescita della curva epidemiologica del contagio da Covid-19.

Ieri sera gli operai dell’acquedotto del Comune, sono passati per molte strade della città, ubicate nei diversi quartieri, spruzzando il preparato sanificatore, individuato per garantire la pulizia delle strade. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni, in modo da garantire la sanificazione a tutto il territorio comunale, centro abitato e frazioni.