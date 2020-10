Via Di Liberti come una giungla: alberi a ridosso delle vetture

Condizione estremamente pericolosa con qualche danno già causato. LE FOTO

MONREALE, 16 ottobre – Una cupola di rami, assai folti e fitti ma - quel che più preoccupa - troppo bassi, quasi a livello strada. Questa la condizione che ormai da tempo immemore affligge via Di Liberti, tratto stradale assai frequentato a tutte le ore del giorno perché a ridosso della zona residenziale e vicinissima alle scuole.

I rami, sporgenti sulla carreggiata per tutta quanta la sua estensione considerando entrambi i lati, costituiscono un serio pericolo per passanti e automobili che puntualmente sostano sulla strada. La criticità aumenta considerevolmente in giornate con condizioni atmosferiche più cupe, come ad esempio in quelle appena trascorse in cui qualche danno è già stato riportato, nel caso specifico sul fianco sinistro della strada, in corrispondenza della scalinata che scende verso via Epifanio.

Critica è anche la condizione sanitaria della via, con ratti che sgusciano dalle innumerevoli tane che la fitta vegetazione loro concede, specialmente sul lato opposto, quello che affaccia su Piazza Europa e che per molti giovani alunni costituisce quasi un passaggio obbligato per raggiungere le scuole.