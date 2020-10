Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: sono 578

Mai registrato un numero così alto

PALERMO, 16 ottobre – La Sicilia registra oggi un nuovo, preoccupante primato: sono infatti 578 i casi di contagio emersi nelle ultime ventiquattro ore, un numero mai emerso prima di oggi. Preoccupano anche i decessi: 10 le vittime in un solo giorno, mentre sono 121 le persone guarite. In tutto il territorio regionale sono stati effettuati più di 7.700 tamponi.

Secondo i nuovi dati, sarebbero 9 i ricoveri in più rispetto a ieri, mentre i reparti di terapia intensiva avrebbero registrato un incremento di 6 ricoveri. Nella nostra Isola 5.934 persone sono attualmente affette da coronavirus, di cui 5.405 in isolamento domiciliare, 471 ricoverate con sintomi e 58 in terapia intensiva.

Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 4.975 unità, su 11.269 casi complessivi riscontrati finora; salito a 360 unità il numero dei decessi. L’impennata di casi ha interessato tutta la nazione, con 10.010 casi in più rispetto al giorno precedente a fronte di 150.377 tamponi effettuati.

L’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha parlato della possibilità di intensificare gli interventi di assistenza sanitaria e di controllo della situazione epidemiologica nelle province di Catania e Palermo, che continuano a contare più casi rispetto alle altre, e ha sottolineato l’importanza della messa in campo di circa 4.000 tra medici, infermieri e altri professionisti del settore sanitario che contribuiranno al monitoraggio della situazione anche nelle isole minori.