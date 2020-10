Un caso di Covid al liceo Emanuele Basile, studenti ''consigliati'' all'isolamento fiduciario

Lo comunica la dirigente scolastica Loredana Lauricella

MONREALE 17 ottobre – Un caso di positività al liceo Basile, nella classe III A. Ne dà notizia la dirigente scolastica dell’istituto Loredana Lauricella, attraverso una circolare, che suggerisce l’isolamento fiduciario a quella metà della classe che è stata a contatto con lo studente contagiato.

“Non appare evidente – scrive la dirigente – la presenza di contatti diretti, considerate le misure di distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione adottati, nel rispetto del protocollo sanitario nazionale”. La dirigente, inoltre rende noto di aver disposto in ogni caso la comunicazione alla ASL, sanificazione dei locali scolastici di tutto il plesso “Basile” da parte di una ditta specializzata da lunedì a martedì.



Scatterà pertanto la didattica a distanza per la classe IIIA (1° gruppo dalla lettera a alla lettera L) Liceo Scientifico di Monreale dal lunedì 19 ottobre fino al 29 a totale copertura della quarantena del caso COVID.

“Si precisa – conclude la dirigente che non è di competenza del dirigente imporre lo stato di quarantena all’utenza, ma mantenere i contatti con la ASL territoriale, unica istituzione deputata alle decisioni relative. Pertanto si consiglia alle famiglie di tenere in isolamento fiduciario i propri figli, promuovendo da parte loro la frequenza della didattica a distanza ed evitando, per quanto possibile, i contatti con l’esterno, ivi compresi ad esempio i parenti anziani o in condizioni di fragilità”.