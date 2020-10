Coronavirus: sono 548 i nuovi casi in Sicilia, 3 i decessi

Coronavirus: sono 548 i nuovi casi in Sicilia, 3 i decessi

Chiusa scuola di via del Fervore a Palermo

PALERMO, 18 ottobre – Il Covid-19 continua a ostacolare il normale andamento dell’anno scolastico 2020/2021: una scuola media di Palermo è stata temporaneamente chiusa dopo l’avvenuto riscontro di un numero non specificato di casi di positività al coronavirus tra insegnanti e studenti.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento del dirigente scolastico Salvatore Amata, l’istituto di via del Fervore garantirà la didattica a distanza dal 19 al 23 Ottobre.

L’amministrazione comunale ha inoltre comunicato la temporanea interruzione dei servizi da parte del Polo Tecnico: gli uffici dovranno essere sottoposti a sanificazione poiché un dipendente è risultato positivo al tampone. Intanto prosegue lo screening riguardante gli abitanti delle isole Eolie, effettuato su base volontaria; circa 700 le analisi svolte, e finora sono risultati solo 3 casi di contagio tra Lipari e Vulcano. Ulteriori verifiche vedranno coinvolte tutte le altre isole entro la prossima settimana.

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 548 casi, a fronte di 6.390 tamponi. Sono 3 i decessi, mentre le persone attualmente positive sono 6.790, di cui 493 ricoverati con sintomi, 70 in terapia intensiva e 6.227 in isolamento domiciliare. I dimessi guariti sono 5.137, 365 i decessi.