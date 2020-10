Un lavoro fatto male: ancora buche in via Fiumelato

I disagi sono molti per ciclisti e passanti

MONREALE 19 ottobre – Probabilmente quel lavoro poteva essere fatto meglio. Ed invece, a breve distanza da quegli interventi le condizioni della strada sono ancora pessime. Il tratto in questione è quello di via Fiumelato, nei pressi del deposito di rifiuti.

È successo che con l’arrivo delle piogge che caratterizzano i nostri autunni si siano formate pericolose buche per chiunque passi da quella strada. Il lavoro, purtroppo, non è stato risolutivo, anzi sembra essere fatto male, col risultato che il tratto crea numerosi disagi sia per i molti ciclisti che frequentano la zona per allenarsi, che per le molte persone che quotidianamente attraversano la strada, afferma un abitante della zona.

Nella giornata di oggi, ci fanno sapere i cittadini, molti abitanti del quartiere andranno nell’ufficio di competenza per denunciare il problema e risolverlo il più presto.