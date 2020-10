Monreale, ha preso il via il servizio di vaccinazione antinfluenzale

Potrà essere effettuato presso la struttura di piazzale Cirba

MONREALE, 20 ottobre – Ha preso il via ieri la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell’Asp di Palermo presso il centro vaccinazioni di Contrada Cirba. Lo rende noto il responsabile dell’Unità operativa territoriale Palermo 2 Ernesto D’Agostino che lo ha comunicato anche al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono al fine di dare la massima diffusione del servizio.

Per usufruire del servizio è sufficiente accedere ai Centri di vaccinazione dell’Azienda sanitaria muniti di un documento di riconoscimento. Il vaccino si potrà effettuare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. La vaccinazione è gratuita, oltre che per tutte le persone di età superiore a 60 anni, anche per i soggetti piu’ giovani affetti da malattie – considerati soggetti a rischio.

Per i soggetti di età inferiore a 60 anni a rischio occorre l’esenzione per patologia o la richiesta del medico curante.

L’Asp di Palermo, con un notevole sforzo organizzativo sta portando avanti questa campagna nel pieno rispetto delle misure anti Covid, infatti per evitare assembramenti, il personale sanitario che opera presso il centro di vaccinazione di Monreale, provvederà a istituire degli appuntamenti per i soggetti che ne faranno richiesta .

Per quanto riguarda invece il servizio vaccinazione per i bambini dai 6 mesi ai 9 anni, si potranno effettuare nella giornata di sabato presso il centro di vaccinazione di via Pietratagliata a Palermo (traversa corso Calatafimi).