Coronavirus: 574 nuovi casi in Sicilia. Positivo il sindaco di Misilmeri

Il neo eletto Rosario Rizzolo è risultato positivo al tampone

MISILMERI, 20 ottobre – Il primo cittadino di Misilmeri, Rosario Rizzolo, è risultato positivo al Covid-19 dopo essere stato sottoposto al tampone.

L’ospedale Cervello di Palermo ha comunicato l’esito e l’Asp ha già avviato le procedure che consentiranno il tracciamento dei contatti: tutti i dipendenti comunali, nonché i componenti della giunta, dovranno sottoporsi alle analisi di rito.

Intanto 9 casi di positività al coronavirus sono stati accertati nel secondo reparto di Medicina Interna dell’ospedale Civico, parte del nosocomio non dedicata ai pazienti affetti dalla malattia. A complicare la già delicata situazione della struttura l’assenza di un comitato di controllo e la presenza di reparti misti. Nessun tampone per i dipendenti, visite da parte di persone esterne fatte senza precauzioni, assenza di percorsi separati: a denunciare la mancata osservanza dei protocolli di sicurezza è la Fp Cgil di Palermo, che ha comunicato le condizioni in cui verserebbe il presidio ospedaliero.



La diocesi di Cefalù, in sinergia con l’Asp di Palermo, ha attivato il Seminario San Guglielmo di Castelbuono come struttura ospitante pazienti positivi al coronavirus, non negativizzati, che avranno bisogno di assistenza. Altri spazi appartenenti alla diocesi di Cefalù verranno messi a disposizione nei prossimi giorni per fronteggiare l’emergenza.

A fronte di 8.131 tamponi effettuati sono emersi 574 nuovi casi di positività al Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati ben 10 decessi, oltre a un incremento dei pazienti di rianimazione di 5 unità (sono 77 in totale). I positivi in isolamento domiciliare sono a oggi 6.878, mentre 86 risultano essere i dimessi guariti (5.353 in totale). Il numero dei decessi è salito a 378 unità, quello degli attualmente positivi a 7.497. Sono 13.228 i contagiati nella nostra Isola dall’inizio della pandemia.