Coronavirus, 562 nuovi casi in Sicilia: ancora contagi al Civico

In 22 hanno contratto il virus tra pazienti e personale medico e sanitario

PALERMO, 21 novembre – Il direttore del reparto Covid dell’ospedale Civico di Palermo, Salvatore Corrao, ha comunicato la presenza di 22 persone risultate positive al tampone molecolare: si tratta di 11 pazienti, 2 medici, 7 infermieri e 2 Oss.

Anche il Pronto Soccorso del nosocomio, nonostante le grandi dimensioni, avrebbe riscontrato difficoltà nel fronteggiare l’elevato afflusso di persone.

Cisl, Cgil, Uil, Ugl e altri sindacati hanno già rivolto un accorato appello all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al prefetto, al sindaco Leoluca Orlando e alla commissione dell’Ars preposta alla sanità, nonché al direttore generale dell’Arnas Civico - Di Cristina Roberto Colletti. Non si escludono nuovi casi di positività all’interno della struttura e ciò accresce la paura delle associazioni sindacali. Necessario un intervento che possa ben distinguere le aree dedicate ai pazienti Covid da quelli affetti da altre patologie, sia al Civico che all’ospedale dei Bambini.

Nelle ultime ventiquattro ore sono risultati nella nostra Isola 562 casi di positività al Covid-19, su 7.412 tamponi effettuati. Incrementati di 23 unità i ricoveri in degenza ordinaria (565 in totale) e di 6 unità quelli in rianimazione (83 il numero complessivo), mentre sono stati registrati 11 decessi, che portano il numero totale a 389 unità. I positivi in quarantena sono 7.202, mentre 5.551 persone sono guarite (198 in più rispetto a ieri); salito a 7.850 il numero degli attuali positivi.

Dei 562 nuovi casi, 192 sono emersi nella sola provincia di Palermo, altri 170 a Catania, 66 a Trapani, 53 a Messina, 34 a Ragusa, 20 a Siracusa, 19 a Caltanissetta, 5 a Enna e 3 ad Agrigento. 7 delle 11 vittime fanno capo alla nostra provincia, altre 2 sono state registrate nel Catanese, 1 a Messina e 1 a Marsala.