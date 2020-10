Coronavirus: 695 nuovi casi in Sicilia, 11 i decessi

Quale futuro per le attività interessate dal nuovo dpcm?

PALERMO, 25 ottobre – Il nuovo decreto emanato dal Governo Conte prevede la chiusura alle ore 18 per bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie. Dalle 18 alle 24 queste attività potranno lavorare da asporto o a domicilio; stop totale, invece, per palestre, piscine, teatri, cinema, centri benessere.

Ancora maggiori saranno gli incentivi per lo smart working soprattutto nel settore della pubblica amministrazione, mentre la didattica a distanza dovrà essere applicata almeno al 75% alle scuole superiori. Tali provvedimenti entreranno in vigore da domani e termineranno il 24 Novembre, salvo ulteriori proroghe.

Molto grave la situazione che si prospetta per tutti i lavoratori delle categorie interessate dal nuovo decreto: secondo le stime della Coldiretti le perdite economiche, per il solo settore agroalimentare, supereranno il miliardo di euro, e potrebbero comportare una grave crisi per il Made in Italy sia in Italia che all’estero. Tra gli obbiettivi più urgenti del governo nazionale il controllo della curva epidemiologica ma, inspiegabilmente, nessuna limitazione per viaggi e spostamenti.

L’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà si è espresso così sulla sua pagina Facebook: “Il governo Conte ritiene di contrastare il covid mettendo in ginocchio il mondo della cultura, della ristorazione, dei bar e dello sport. Ancora una volta, Conte e il suo governo non hanno ascoltato in alcun modo le istanze avanzate dalle regioni italiane, che avevano suggerito misure che non fossero penalizzanti per le categorie produttive. Penalizzare il mondo della cultura (con la sospensione degli eventi teatrali, musicali e cinematografici), della ristorazione e dello sport (con la chiusura di piscine e palestre) vuol dire non conoscere il Paese reale e non avere riguardo di milioni di Italiani che si ritrovano adesso dinanzi a un futuro sempre più incerto”.

Questi i dati sulla situazione epidemiologica nella nostra regione: sono stati registrati 695 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 5.193 tamponi. I decessi avvenuti nelle ultime ventiquattro ore sono 11 (428 dall’inizio della pandemia), 10.555 gli attuali positivi: 9.818 si trovano in isolamento domiciliare, 642 sono ricoverati con sintomi e 95 in terapia intensiva; salito di 18 unità il numero dei guariti (5.914 in totale). Superati i 21.000 casi in tutta Italia.Il bollettino: 21.273 nuovi casi, 128 morti e 161.880 tamponi effettuati.