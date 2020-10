Coronavirus, 568 nuovi casi in Sicilia. Quasi cinquemila i contagi la scorsa settimana

Le analisi svolte dall’Ufficio statistica del Comune di Palermo

MONREALE, 26 ottobre – Nella nostra regione sono quasi cinquemila i casi registrati nell’ultima settimana, per la precisione 4.605 (dalla data del 19 ottobre a giorno 25). Secondo quanto riportato dalle analisi dell’Ufficio statistica del Comune di Palermo, l’incremento dei casi rispetto alla settimana precedente si attesta al 53,6%. A comunicare i dati l’Assessorato regionale alla Salute.

Intanto l’Amat di Palermo, in linea con le disposizioni della nuova ordinanza regionale, ha sospeso le linee notturne ma garantirà la fruizione dei mezzi dalle 5 alle 23 con una riduzione della capienza del 50%. Il Covid ha colpito anche una nota attività commerciale di Palermo: tre punti vendita della pasticceria Spinnato rimarranno temporaneamente chiusi e saranno sottoposti a sanificazione. Si tratta dei locali siti in via Principe di Belmonte, in provvisorio stop a causa di un sospetto caso di coronavirus.

Sono 568 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 4.950 tamponi effettuati. I decessi sono 11 (439 in totale), 10.170 i positivi in isolamento domiciliare; gli attuali positivi sono complessivamente 10.945, tra cui 677 ricoverati in degenza ordinaria e 98 pazienti dei reparti di terapia intensiva. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 6.081 unità, mentre 17.465 risultano essere i casi di contagio registrati dall’inizio della pandemia.