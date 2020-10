Coronavirus, 860 nuovi casi in Sicilia: 10 i decessi

I tamponi effettuati sono stati circa 7.300

PALERMO, 27 ottobre – Sono 860 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, a fronte di 7.324 tamponi effettuati (con un incremento di circa 2.000 rispetto alla giornata precedente). Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 449 decessi (+10 nelle ultime ventiquattro ore). È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute.

Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 11.734, di cui 830 ricoverati con sintomi e 103 in terapia intensiva, mentre il numero complessivo dei contagiati si attesta a 18.325 unità; i dimessi guariti sono in totale 6.142, con un incremento di 61 unità rispetto a ieri. I nuovi ricoveri degenza ordinaria sono stati 55.

È ancora Palermo la provincia più colpita, con 345 casi in più, seguita da Catania (+196) e Trapani (+138). I casi di coronavirus registrati oggi in Italia sono 21.994, 221 le vittime.

Su scala nazionale questo il bollettino di oggi: 21.994 nuovi casi con 174mila tamponi. I morti sono 221, il picco da maggio.