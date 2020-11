Schiamazzi notturni nei weekend in via Salita Croci: si lamentano i residenti

Schiamazzi notturni nei weekend in via Salita Croci: si lamentano i residenti

E chi fa presente il proprio disagio viene pure insultato

MONREALE, 4 novembre – Schiamazzi notturni e disturbo alla quiete pubblica. Avviene soprattutto nel weekend in via Salita Croci, dove i residenti sono stanchi di ciò che avviene ad opera di gruppi di ragazzi quando la gente comune dorme nelle proprie case.

La strada, nei giorni scorsi, tra l’altro è stata abbastanza frequentata dal momento che la chiesa della Madonna dell’Orto e quella della Madonna delle Croci sono state inserite tra le mete di “Le Vie dei Tesori”.

I residenti, esasperati da comportamenti poco civili da parte di gruppetti di ragazzi, hanno deciso di rivolgersi alla redazione di MonrealeNews.

Molti abitanti della salita sono scesi a raccontarci cosa accade ormai da molti fine settimana fra le 2 e le 4 di notte: un gruppo molto numeroso di ragazzi che vai da 6 agli 8 si posiziona il sabato su una panchina posta a metà della salita per far riposare i più anziani durante la stancante camminata.

I ragazzi, tra l’altro, oltre a non rispettare le norme di sicurezza vigenti con i DCPM governativi, presentandosi in massa senza mascherine e distanziamento, schiamazzano fino a alle prime ore del mattino disturbando il sonno dei residenti, che cercando di fargli abbassare il tono della voce, per tutta risposta si ritrovano coperti di offese e intimidazioni.

La risposta del perché i ragazzi vengano a presidiare la zona è forse la consapevolezza della scrsa presenza di controlli nella zona. Questa, almeno, è la teoria di molti residenti che nonostante le decine di appelli, non sono mai stati ascoltati.