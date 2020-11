Comune, nel 2021 gli impiegati a tempo parziale passeranno da 24 a 30 ore settimanali

Lo ha deciso un atto di indirizzo della giunta Arcidiacono

MONREALE, 6 novembre – Buone notizie per il personale a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale in forza al Comune di Monreale. Con un votazione unanime, nella seduta di ieri, la giunta comunale ha detto sì all’atto di indirizzo che amplia l’orario di lavoro, portandolo dalle attuali 24 ore settimanali a 30.

Con quest’atto, in pratica, l’amministrazione comunale dispone l’attivazione delle procedure in attesa di poterne disporre l’impiego a tempo pieno. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio ed è relativo al 2021. Nel motivare l’aumento, la giunta ha parlato di “miglioramento della funzionalità degli uffici comunali e dei servizi da rendere all’utenza”. Sarà adesso compito del segretario generale Francesco Fragale e dell’area Gestione Risorse dare esecuzione all’atto di indirizzo approvato.

Sulla questione esprime soddisfazione la Cisl Funzione Pubblica, per bocca del suo segretario cittadino Nicola Giacopelli. "Esprimiamo una valutazione altamente positiva sul provvedimento adottato dall’amministrazione – fa sapere – e rendiamo merito agli impegni responsabilmente assunti e convintamente portati avanti dal sindaco Arcidiacono. La nostra organizzazione sindacale è sempre rimasta perplessa sui provvedimenti che hanno sinora consentito soltanto ad alcuni dipendenti di beneficiare dell’incremento orario: è giusto, oltre che equo e doveroso, che questa opportunità sia estesa a tutti i lavoratori a tempo parziale, evitando differenziazioni e disparità di trattamento che agli occhi di tanti possono apparire come discriminazioni o favoritismi. Serve adesso che siano predisposti in maniera tempestiva e lineare i provvedimenti per dare esecuzione all’atto di indirizzo approvato ieri dalla giunta: siamo certi che il segretario generale saprà adoperarsi al meglio in tal senso".