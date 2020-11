Tamponi in modalità drive in all’ex Mobilificio Mule’

Arcidiacono: “Domani mattina si parte con la popolazione studentesca”

MONREALE, 6 novembre – Continua la collaborazione tra Comune ed Asp per combattere la diffusione del Covid 19. Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono informa i cittadini che ha concordato con l’azienda sanitaria uno screening di tamponi rapidi in modalità “Drive-in” presso i locali dell’ex mobilificio Mulè in via Circonvallazione.

“Ringrazio l’assessore Ruggero Razza e il direttore dell’Asp, Daniela Faraoni – ha detto il sindaco Arcidiacono – per avere accolto questa richiesta che viene incontro alle esigenze della cittadinanza”. Il primo cittadino già dall’inizio della pandemia ha messo a disposizione un gruppo qualificato di dipendenti comunali che sono in diretto contatto con l’ASP che si occupano in particolare di dare assistenza ai cittadini che hanno necessità di effettuare i tamponi.

"Ringrazio - ha aggiunto Il Presidente del consiglio Comunale Marco Intravaia - l’assessore alla Salute Ruggero Razza e gli operatori dell'Asp per l'impegno che profondono in queste giornate così difficili, dimostrando che in questo momento occorrono fatti e non parole per contrastare il virus”.