Al via da lunedì il bonus per connessione e dispositivi

Un’iniziativa a supporto della didattica a distanza: all’interno i requisiti per aderirvi

MONREALE, 6 novembre – A partire dal 9 novembre potrà essere richiesto il voucher da 500 euro utile per l’acquisto di connessione e relativo device (pc o tablet).

Potranno accedere al beneficio le famiglie con Isee non superiore a 20.000 euro, le quali avranno così la possibilità di dotarsi di una connessione veloce ad Internet e di un dispositivo per la navigazione. Il via libera arriva in un momento importante, visto che a seguito del dpcm del 3 novembre la didattica a distanza è tornata a pieno ritmo alle scuole superiori ed in alcuni territori anche nella scuola secondaria di primo grado. La decisione del Comitato Banda ultra larga presieduto dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano è arrivata dopo il confronto con il ministero dello sviluppo economico, dando avvio al provvedimento.

Il Comitato si è affidato ad Infratel (società del gruppo Invitalia S.p.a e vigilata dal Ministero dello Sviluppo economico) per l’ideazione di questo strumento di intervento affinché i cittadini possano usufruire velocemente delle agevolazioni derivate dai voucher.

Per accedere all’iniziativa sarà necessario rivolgersi direttamente agli operatori di telecomunicazioni che aderiscono all’iniziativa. È necessario sottoscrivere un contratto di almeno un anno e l’acquisto del pc o tablet deve essere contestuale.

A tal fine, collegandosi al sito internet di Infratel Italia, gli interessati potranno reperire tutte le informazioni utili sugli operatori accreditati per l’iniziativa.