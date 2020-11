Dpcm 3 novembre, arrivano le FAQ sulle disposizioni

Chiariti ufficialmente i dubbi interpretativi su spostamenti e sospensione attività di ristorazione

MONREALE, 7 novembre – Sui tanti dubbi interpretativi legati alle disposizioni contenute nel dpcm del 3 novembre, arrivano adesso le risposte del governo italiano alle domande più frequenti.

Sono state infatti pubblicate su apposita area del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale.

Tra le diverse risposte fornite dal Governo sulle misure adottate, risultano particolarmente importanti quelle legate agli spostamenti e alla sospensione delle attività di ristorazione nella zona arancione in cui rientra la Sicilia.

Per quanto riguarda la mobilità, in particolare, è stato specificato che nell’ambito degli spostamenti esclusivamente all’interno del proprio Comune, tra le 5 e le 22, non sarà necessario motivare lo spostamento per cui non ci sarà bisogno dell’autodichiarazione.

Nella fascia che va dalle 22 alle 5 in cui sono invece vietati tutti gli spostamenti tranne quelli motivati da comprovate necessità di lavoro o salute occorrerà al contrario produrre motivazione anche mediante autodichiarazione.

Lo stesso vale per gli spostamenti verso altri Comuni e altre Regioni, vietati 24 ore su 24, facendo eccezione sempre per gli spostamenti dettati da comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, per i quali sarà necessario motivare lo spostamento.

Le FAQ hanno inoltre chiarito un altro aspetto importante, legato alla sospensione delle attività di ristorazione come bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. È infatti consentito entrare nei luoghi adibiti a queste attività negli orari consentiti solo per la ristorazione con asporto, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze e sempre nel rispetto delle misure sul distanziamento e senza creare assembramenti.