Coronavirus, un'altra vittima a Monreale

Si tratta di una donna anziana ricoverata al Covid hospital di Partinico. Il bilancio è di 2 decessi in pochi giorni

MONREALE, 7 novembre – Il Covid-19 continua a mietere vittime nella nostra comunità: a perdere la vita stavolta è stata una signora di Monreale, ricoverata presso il Covid hospital di Partinico. Si tratta della seconda vittima dall’inizio della pandemia, appena qualche giorno dopo la scomparsa dell’insegnante 63enne: mai così tanto da vicino il nostro paese era stato scosso dal coronavirus.

Ad annunciare la scomparsa, la nipote Antonella Giuliano, consigliere comunale di Monreale, che ha espresso il proprio dolore dedicando un toccante post su Facebook alla donna scomparsa: “È solo quando ti tocca da vicino che capisci la crudeltà di questo mostro. Non c’è un briciolo di umanità nel dover esalare l’ultimo respiro da soli, in un letto d’ospedale, senza aver potuto vedere, per l’ultima volta, il viso degli affetti più cari, senza una carezza o una frase di conforto. Abbiate cura di voi stessi e dei vostri cari perché nessuno merita di morire così”.



Alla famiglia Giuliano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.

