Covid, Filippo Di Fazio sta bene e torna a casa

L’odontoiatra è ancora positivo, ma potrà essere curato presso la sua abitazione, in isolamento

MONREALE, 14 novembre – In mezzo a tante notizie tristi, vale la pena darne una positiva: Filippo di Fazio l’odontoiatra monrealese che lo scorso 27 ottobre aveva annunciato lui stesso la sua positività ed era stato ricoverato in ospedale, adesso sta bene e torna a casa.

È stato lui stesso a comunicarlo alla nostra redazione, dicendo che le sue condizioni, fortunatamente, sono nettamente migliorate, tanto che non occorre più che permanga in stato di degenza presso l’ospedale Cervello nel quale è stato curato, ma può fare ritorno presso la sua abitazione.

In questa Di Fazio, che non si è ancora negativizzato, resterà in isolamento, in attesa del tanto sospirato tampone negativo. “Mi sembrava giusto avvisare tutti i miei pazienti – ha fatto sapere – Adesso torno a casa grazie alle cure mediche ed al SS.Crocifisso”.

Il dottore Filippo Di Fazio, molto conosciuto a Monreale, in questi giorni ha ricevuto una enorme ondata d’affetto da tantissime persone che, attraverso i mezzi comunicazione gli sono stati vicini. “Non lo dimenticherò mai – conclude Di Fazio – ne io, né la mia famiglia. Grazie a tutti,dal sindaco e a tutti coloro che mi hanno manifestato la loro vicinanza”.