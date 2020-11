Il branco è sempre in azione: anche in piazza i cani seminano il panico

Numerose le segnalazioni dei cittadini: Occorrerebbe un’azione efficace

MONREALE, 26 novembre – Forse sarebbe il caso che qualcuno cominciasse a fare qualcosa. Prima di prendersi qualche dispiacere, prima di dover commentare qualche spiacevole fatto di cronaca. Il problema è quello dei cani randagi che, indisturbati, si aggirano anche in pieno centro storico.

Del problema abbiamo scritto spesso, attirandoci magari addosso le invettive degli animalisti, ma il problema c’è e non può essere sottaciuto. Le zone in cui il branco si aggira solitamente sono quelle di via Biagio Giordano, a due passi dalla caserma dei carabinieri o più spesso il parcheggio comunale, dove diversi utenti ci hanno segnalato di essere stati aggrediti.

Spesso, però, come testimonia la nostra foto, girovagano per il centro cittadino, facendosi vedere anche nella centralissima piazza Vittorio Emanuele. Anche qui le segnalazioni fioccano. Sono quelle di gente che ha dovuto fare i conti col branco e che se l’è vista brutta, venendo aggredita, ma fortunatamente cavandosela senza gravi conseguenze.

Prima, però, che queste possano verificarsi, come dicevamo in apertura, sarebbe opportuno che il problema venisse affrontato per una volta e per tutte. Nel massimo rispetto della salute dei cani, ci mancherebbe, ma anche e soprattutto nel rispetto di quella dei cittadini.