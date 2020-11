Coronavirus, 1.566 nuovi casi in Sicilia. La regione torna zona gialla

Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già da domenica

PALERMO, 27 novembre – Il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare, nelle prossime ore, una nuova ordinanza secondo la quale la nostra Isola tornerebbe a essere ufficialmente zona gialla. Dunque, rimarrebbe in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma bar e ristoranti potrebbero aprire fino alle 18.

Nessun cambiamento per quanto riguarda attività come palestre e piscine, nonché sale da ballo e centri scommesse. Per le lezioni alle scuole superiori continuerebbe la modalità a distanza.

Intanto sono 1.566 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. L’indice Rt si attesta a 1,04, mentre i tamponi processati sono stati 10.635. Si attesta a 944 unità il dato odierno sui dimessi guariti, stabile quello riguardante i decessi (+47). I pazienti ricoverati in degenza ordinaria sono 1.789 (9 in meno rispetto a ieri), 250 quelli in terapia intensiva (-3).

Il numero complessivo delle persone attualmente positive al coronavirus nella nostra Isola si attesta a 39.083 unità. Salgono di nuovo i casi riscontrati in provincia di Palermo (+469 in data odierna), mentre in tutta Italia sono stati registrati 28.352 nuovi casi di positività. Non arretra il numero delle vittime, che oggi sono state 827 (5 in più di ieri).