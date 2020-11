Coronavirus, 1.024 nuovi casi in Sicilia. Resta alto il numero delle vittime

Coronavirus, 1.024 nuovi casi in Sicilia. Resta alto il numero delle vittime

Oggi sono stati registrati 45 decessi

PALERMO, 29 novembre – Sono 1.024 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di circa 200 tamponi in più rispetto a ieri (oggi ne sono stati processati 8.965, nella giornata precedente 8.777).

Resta alto il numero delle vittime, che sono state 45 nella giornata odierna. Il numero degli attuali positivi al coronavirus nella nostra Isola ha toccato le 40.484 unità, mentre a 377 unità si attesta il numero dei dimessi guariti riscontrato nelle ultime ventiquattro ore.

Le persone ricoverate in degenza ordinaria sono attualmente 1.763 (-3 oggi), mentre i pazienti dei reparti di terapia intensiva sono 241 (6 in meno). In tutta Italia sono stati registrati 20.648 nuovi casi di Covid-19 e 541 decessi.