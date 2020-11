Coronavirus, 1.138 nuovi casi in Sicilia, ancora tante le vittime

Oggi sono state 49. Tanti, per fortuna, i dimessi guariti, che si attestano a 949 unità

PALERMO, 30 novembre – Appena il giorno seguente l’emissione dell’ordinanza che prevede la zona gialla in Sicilia, non mancano le sanzioni per più di un’attività illecita del capoluogo. Un’operazione della Polizia Municipale (i cui dettagli raccontiamo in un articolo a parte), portata a compimento in sinergia con gli agenti della Questura di Palermo e con la Guardia di Finanza, ha fatto scattare multe per oltre 15 mila euro.

All’interno degli esercizi commerciali coinvolti dal provvedimento (una discoteca abusiva e due market) non veniva osservata nessuna regola anti contagio nonché tutte le norme previste dal dpcm emanato il 3 novembre. Gli acquirenti e i proprietari sono stati sanzionati per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione, per aver violato il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 nonché per aver servito e consumato bevande al bancone.

Intanto sono 1.138 i casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. Alto sia il numero delle vittime (+49), che quello dei dimessi guariti, che si attesta a 949 unità. I tamponi processati sono stati 8.602, mentre risulta in calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-15 oggi, 226 in totale). Le persone ricoverate in degenza ordinaria sono invece 1.773, con un incremento di 10 unità rispetto alla giornata precedente. Dall’Italia pervengono oggi in totale 16.377 casi di coronavirus e 672 decessi