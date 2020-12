Coronavirus, 1.399 nuovi casi in Sicilia. Verso la conferma di molte misure restrittive con il nuovo dpcm

Il documento entrerà in vigore venerdì 4 dicembre

PALERMO, 1 dicembre – Con l’inizio del mese di dicembre si avvicina l’emanazione del nuovo dpcm, che dovrebbe entrare in vigore da giorno 4. Non risultano particolari cambiamenti rispetto alla situazione normativa prospettata dall’ultimo decreto: infatti, molte misure restrittive saranno prorogate quasi sicuramente al 10 gennaio.

In particolare, dopo vari confronti con le Regioni, il Governo avrebbe deciso di mantenere il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 (quest’ultima azione è consentita solo nelle regioni in zona gialla). Tali obblighi interesserebbero anche le giornate di Natale e Capodanno; non del tutto chiara la linea che il Governo intende adottare riguardo a viaggi e spostamenti.

Intanto sono 1.399 i casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, su 10.773 tamponi processati. Molto alto il numero dei dimessi guariti (+ 1.259) mentre risulta in calo il numero delle vittime, che oggi sono state 34. Calano anche i ricoverati in degenza ordinaria (1.737 in totale, -36 oggi) e in terapia intensiva (complessivamente 220, 6 in meno rispetto alla giornata precedente). In tutta Italia sono stati registrati 19.350 casi di coronavirus e risulta in aumento il numero delle vittime (+785).