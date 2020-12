Coronavirus, 1.483 nuovi casi in Sicilia. Cala il numero delle vittime

Oggi sono stati registrati 27 decessi, un numero in calo rispetto alla media delle ultime settimane

PALERMO, 2 dicembre – In Sicilia nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 1.483 casi di positività al Covid-19. Il dato va intenso in relazione al numero dei tamponi processati, che sono stati 11.536. In calo il numero delle vittime (+27 oggi), molto alto quello delle persone negativizzate (2.455 guariti in più rispetto alla giornata precedente).

Il numero delle persone attualmente positive si attesta a 39.731 unità; i ricoverati in degenza ordinaria sono 1.714 (-23 rispetto a ieri) mentre i pazienti dei reparti di terapia intensiva sono complessivamente 220: in merito a questi ultimi non è pervenuto alcun dato giornaliero. Oggi è Catania la provincia più colpita (+621 casi), seguita da Palermo (+390) e Messina (+242). In tutta Italia nella giornata odierna sono stati registrati 20.709 nuovi casi di coronavirus e 684 decessi.