Coronavirus, 1.365 nuovi casi in Sicilia. Si teme un nuovo esodo dal nord

Innumerevoli i voli prenotati nei giorni subito precedenti al Natale

PALERMO, 4 dicembre – Si avvicinano le festività e in Sicilia si teme un nuovo, preoccupante innalzamento dei casi di contagio da Covid-19. Mentre la situazione epidemiologica nella regione risulta sotto controllo, con l’indice Rt che si attesta a un valore inferiore a 1, il rientro dei siciliani nei propri comuni di residenza desta non poche preoccupazioni.

Si teme, infatti, un esodo paragonabile a quello avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, gli spostamenti in massa dalla Lombardia al meridione che causarono il lockdown nazionale. Intanto, sono 1.365 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore. I tamponi processati sono stati 10.026, dunque i positivi costituiscono il 13% del totale.

I dimessi guariti sono stati 1.756, 39 le vittime. Gli attuali positivi ricoverati in degenza ordinaria sono 1.647 (-39), 216 quelli in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri). In tutta Italia sono stati registrati 24.099 nuovi casi di coronavirus e 814 decessi.