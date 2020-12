Arriva il Natale, dona un giocattolo ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica di Palermo

Anche a Monreale parte la gara di solidarietà organizzata dalla Onlus “Liberi di crescere”in favore dei piccoli ricoverati

MONREALE, 5 dicembre – Donare un sorriso a chi ne ha tanto bisogno, anche quando il gesto comporta un piccolo esborso in termini economici, non è affatto una perdita. Anzi, al contrario, è da considerare certamente come una cosa che arricchisce tanto.

Bisogna partire da questo presupposto per guardare alla bella iniziativa che, anche quest’anno prende piede a Monreale. È quella dell’A.S.L.T.I. (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia), al cui interno opera la Onlus “Liberi di crescere”, l’associazione dei genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche curati presso l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica.

L’organizzazione, che si basa esclusivamente sul volontariato, mette in piedi una raccolta di giocattoli per i piccoli ricoverati nel centro che a Palermo opera presso il Padiglione Maurizio Ascoli.

Chiunque, se lo desidera, può partecipare acquistando dei giochi da tavolo o di società che possono essere utilizzati dai piccoli ricoverati del centro durante la loro degenza. Saranno proprio questi a “chiedere” qualcosa per questo Natale, con la classica letterina a Babbo Natale, nella speranza che siano in tanti ad aprire il loro cuore e partecipare all’iniziativa.

In occasione di queste festività natalizie, nonostante il tempo del Covid, la solidarietà e l’affetto non verranno meno ed anche a Monreale, così come l’anno scorso, ha preso il via la gara di solidarietà. All’iniziativa hanno aderito la scuola Pietro Novelli, la Morvillo e la Guglielmo che già stanno collaborando per rendere più corposo il materiale da donare ai bambini. Anche tante famiglie e tante persone a titolo personale hanno detto sì all'azione. Referente per Monreale è Marilena Terrasi, componente del coro del Santissimo Crocifisso, che già, anche l’anno scorso ha dato una mano fattivamente all’iniziativa. Quest’anno è arrivata pure l’adesione dell’amministrazione comunale. Ma, ovviamente, la partecipazione è aperta a tutti. Chiunque volesse regalare qualcosa a qualche bimbo può farlo tranquillamente acquistando dei giochi in legno, puzzle, giochi da tavolo, costruzioni e quant’altro per consentire ai piccolo ricoverati di poter trascorrere il tempo in maniera utile durante la loro degenza dovuta alle cure. Gli interessati possono chiamare il 392-8957134 per ricevere informazioni.

La consegna dei giocattoli, nonostante il covid,è prevista al centro di Oncoematologia pediatrica dal 14 al 18 dicembre presso il padiglione del Maurizio Ascoli.