Coronavirus, oggi 1.240 nuovi contagi, 1.016 i guariti

Il governo regionale, frattanto, studia un piano anti-esodo verso l’Isola

PALERMO, 5 dicembre – Sono 1.240 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 34 morti. I tamponi processati sono stati 10.026. Nella Regione il numero complessivo dei positivi è pari a 39.540. I guariti sono stati 1.016.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.431, mentre si trovano in terapia intensiva 216 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 320 a Palermo, 488 a Catania, 89 a Messina, 54 a Ragusa, 73 a Trapani, 57 a Siracusa, 40 ad Agrigento, 50 a Caltanissetta e 69 a Enna.

Frattanto, il governo regionale studia delle misure per evitare un esodo verso il sud, in occasione delle festività natalizie, come avvenne in occasione del primo lockdown. “Il rischio di un nuovo esodo verso il Sud è un fatto reale – fa sapere il governatore – che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute".

"C’è un sostanziale miglioramento in Sicilia - prosegue - e si inizia finalmente a vedere una progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere. Non possiamo, quindi, rischiare di far correre di nuovo il virus per comportamenti individuali che appaiono improntati a superficialità. Lo dobbiamo alle tante vittime che abbiamo avuto e alla straordinaria passione con cui migliaia di operatori hanno adempiuto con professionalità alla loro missione di vita”.

Su scala nazionale, invece, il bollettino di oggi parla di 21.052 nuovi casi, i tamponi processati sono stati 194.984. 662 i morti.