Basta Crederci all'opera: via il muschio dalla statua di Padre Pio

Umidità e vegetazione avevano compromesso l'effige sacra. LE FOTO

MONREALE, 7 dicembre - Un po' di decoro in fondo se lo merita anche San Pio da Pietrelcina. In questi tempi bui poi - per chi ci crede - male ovviamente non fa.

Con lo spirito di restituire il tono originario del bronzo di cui la statua si compone, dunque, i volontari di Basta Crederci hanno messo in atto un'efficace opera di ripulitura. Da un po' di tempo infatti - queste le segnalazioni giunte direttamente ai volontari - l'umidità generata da condizioni atmosferiche cangianti e la vegetazione del ristretto spazio verde alle spalle dell'effige avevano condizionato il bronzo dell'opera, facendo sorgere un muschio opaco che di certo non rendeva giustizia al santo dello ''Spasimo''.

Sotto la spinta dunque dell'assessore Nicola Taibi, coadiuvato dal consigliere comunale Mario Micalizzi, e grazie all'impiego dei materiali messi a disposizione da Ninni Di Salvo, due volontari dell'associazione monrealese - Vittorio Pumo e Piero Faraci - hanno ripulito capillarmente ogni angolo dell'effige mediante l'utilizzo di prodotti specifici e soprattutto non lesivi per l'opera.