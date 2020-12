Coronavirus, 1.148 nuovi casi in Sicilia. 36 le vittime

Sale di nuovo il numero dei nuovi positivi nell’Isola

PALERMO, 8 dicembre – Sono 1.148 i casi di positività al coronavirus registrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore. I tamponi processati sono stati 9.966, mentre il numero delle vittime si attesta a 36 unità.

Di nuovo alto il numero dei dimessi guariti (+1.803), in calo sia i ricoverati in degenza ordinaria (1.573 in totale, 19 in meno oggi) che quelli in terapia intensiva (-6, 199 in tutto). In tutta Italia sono stati registrati 14.842 nuovi casi di Covid-19 e 634 decessi.