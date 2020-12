Tutti pazzi per... un guardrail!

L'intervento in via Dusmet a San Martino solleva le voci altrove: ''Da noi lo aspettavamo due mesi fa''

MONREALE, 11 dicembre – Galeotto fu il guardrail e chi lo promise. Roba da gelosie, insomma. Come una mamma che ha un ultimo pezzo di cioccolata e - come sempre - lo concede al fratellino più piccolo, mannaggia a lui.

Scherzi a parte, l'insegnamento numero uno è sempre quello di imparare a farsi una risata su tutto. Il caso di via Esterna Cretazze, si badi bene, è solo emblematico e paradigmatico. Come lì, molti altri sono gli interventi richiesti altrove che puntualmente risultano come ''dimenticati'' dall'amministrazione. Era il mese di giugno quando, a seguito del mastodontico intervento dei volontari di Basta Crederci su tutto il tratto della via - frequentata quotidianamente da numerose famiglie - si riscontrava, in un sopralluogo effettuato dall'assessore Geppino Pupella, la necessità di apporre in un punto specifico un guardrail che segnalasse la pericolosissima presenza di una sporgenza alla sinistra di un ponte di per sé secolarmente instabile. Ieri - come era plausibile - alla notizia che uno stesso identico guardrail è stato oggetto dell'intervento in via Dusmet, a San Martino delle Scale, molti (anche tra chi in quella strada aveva speso sudore e fatica) si sono lasciati andare a un condivisibilissimo: ''E noi?''. Il guardrail di via Esterna Cretazze (e insieme a quello anche la riparazione del manto stradale) era atteso per i primi di novembre. Un ritardo che dunque, al primo guardrail saltato fuori dal cilindro, ha fatto storcere qualche naso.

''Non ci siamo dimenticati di nessuno - afferma alla nostra redazione proprio l'assessore Pupella - ma purtroppo i ritardi in interventi già programmati sono dettati anche dal dissesto finanziario in cui il Comune si ritrova da parecchi anni a navigare. Chiaro poi che alcuni interventi sono più urgenti di altri, ma solo perché con un coefficiente di criticità maggiore''. Non fa una grinza. Una strada, come la via Dusmet, transitata da molte più utenze rispetto ad altre, avrà sicuramente un coefficiente maggiore e quindi - per farla breve - se un guardrail deve essere posto per primo è bene che spetti alla via Dusmet, piuttosto che a una contrada X o una via Y. ''Abbiamo già pianificato una serie di interventi che, posso assicurare - continua Pupella - verranno portati a termine, come i tanti già conclusi sul territorio. E' già pronto un programma di rifacimento per Strazzasiti, per il paese e il suo circondario". Che sia guardrail, strisce pedonali, marciapiede, asfalto o simili dunque, calma che arriverà. Basta solo avere pazienza. Di cioccolata in fondo non ce n'è molta, ma un pezzo per uno alla fine la mangiano tutti.