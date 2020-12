Coronavirus, 914 nuovi casi in Sicilia. In vigore da oggi la nuova ordinanza regionale

Chi arriva nell’Isola dovrà attestare la negatività al virus

PALERMO, 14 dicembre – L’ordinanza regionale che interessa tutte le persone intenzionate a raggiungere la Sicilia sarà in vigore da oggi fino al 7 gennaio. Sarà dovere di chi arriverà nella nostra regione, in queste settimane, attestare la propria negatività al coronavirus tramite la certificazione di un tampone fatto al massimo due giorni prima della partenza.

In alternativa, sarà obbligatorio sottoporsi a un controllo in una postazione adibita al monitoraggio del contagio o presso un laboratorio di analisi privato. Intanto sono 914 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore, su 7.091 tamponi processati. Il tasso di positività, dunque, si attesta al 12,8%, mentre il numero delle vittime ha toccato oggi le 32 unità. I decessi, dall’inizio della pandemia, sono stati 1.999.

I dimessi guariti, secondo quanto emerge dai dati odierni, sono stati 760. Questa la situazione negli ospedali: 1.426 persone risultano ricoverate in degenza ordinaria (+2) e 189 in terapia intensiva (-9). In tutta Italia sono stati registrati 12.030 nuovi casi di coronavirus e 491 decessi.