Potati gli alberi sulla Circonvallazione: blitz serale dei Vigili del Fuoco

Si ergevano pericolanti al di sopra della carreggiata già da qualche anno

MONREALE, 14 dicembre – Orario inusuale ma intervento necessario. Si sta svolgendo, proprio in questi minuti, l'intervento di potatura dei rami pericolanti sulla Circonvallazione, altezza cimitero.

In attività, con una macchina elevatrice, i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a rimuovere quei rami che già da diverso tempo (così come da noi riportato già qualche anno fa, ndr) costituivano un serio pericolo per le vetture che si ritrovavano a passare al di sotto di essi. Intemperie e vento, infatti, potevano costituire un potenziale danno per i tantissimi utenti della strada, una delle più praticate quotidianamente del territorio. A causa dell'intervento serale una lunga fila di vetture si è generata dal posto di blocco istituito dalla Polizia Municipale, proprio sotto il cimitero, fino a circa 500 metri dal semaforo di Via Venero.